«Клянусь свято соблюдать уставные документы!» — с функционеров профсоюзов Витебщины взяли клятву

«Клятва профсоюзного лидера» — такой интересный документ предоставил редакции «ННВ» один из читателей. Оказывается, теперь при избрании на ответственный пост функционеры профсоюзов приносят торжественную клятву.

Клятва произносится председателем и его заместителем, который, приступая к выполнению своих обязанностей, клянётся делать следующие вещи:

клянусь ответственно защищать права и законные интересы членов профсоюза,

клянусь верно служить профсоюзному движению Республики Беларусь, свято соблюдать уставные документы, добиваться неукоснительного выполнения принятых решений ,

, клянусь добросовестно и в полную меру своих сил всецело отдавать себя делу профсоюзов, чтить и приумножать лучшие профсоюзные традиции,

клянусь не допускать, чтобы личные интересы или необдуманные действия подрывали авторитет профсоюзов,

клянусь выполнять взятые обязательства, нести ответственность, крепить профсоюзное единство и солидарность.

Завершается эта пафосная речь заявлением «Мы — вместе!».

Как оказалось, эта клятва не инициатива местных профсоюзных деятелей, а была утверждена постановлением президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 21 декабря 2018 года. Этим постановлением установлено и положение о порядке принесения такой клятвы.

Так, приносить клятву должны руководители, начиная от председателя и его зама городских объединений профсоюзов и заканчивая председателем Федерации. Произносить ее функционер должен стоя, повернувшись лицом к участникам съезда или конференции.

Контроль за выполнением этого постановления возложен на заместителей председателя ФПБ, секретаря ФПБ по международной работе, руководителей членских организаций ФПБ, областных объединений профсоюзов и главное управление организационной и кадровой работы.