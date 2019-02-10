Теннисистки сборной Беларуси победили в Брауншвейге команду Германии с результатом 4:0 и вышли в полуфинал Кубка Федераций.

Как сообщает БЕЛТА, после трех одиночных игр счет в матче стал 3:0 в пользу белорусок, было решено не проводить 4-й одиночный поединок и завершить встречу парной игрой. В ней белоруски Виктория Азаренко и Лидия Морозова переиграли немецкий дуэт Мона Бартель/Анна-Лена Гренефельд — 6:1, 0:6, 11:9. До этого лидер белорусской сборной Арина Соболенко одержала две победы — над Андреа Петкович (6:2, 6:1) и Лаурой Зигемунд (6:1, 6:1), а Александра Саснович была сильнее Татьяны Марии — 7:6 (7:3), 6:3.

В полуфинале белорусские теннисистки сыграют с победителем матча США — Австралия.