Ученые впервые подключили протез руки к нервам

Шведские ученые впервые подключили протез руки напрямую к нервам человека, позволяя ему двигать пальцами с помощью своего разума и даже испытывать тактильные ощущения. Об этом сообщил сайт Naked Science.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге и биотехнологической фирмы Integrum AB создали протезную руку в рамках амбициозной европейской исследовательской программы по протезированию конечностей DeTOP.

Хирурги прикрепили протез к двум костям предплечья (лучевой и локтевой) женщины с помощью титановых имплантатов и подключили 16 электродов непосредственно к ее нервам и мышцам, что позволило ей контролировать руку с помощью мыслей и задействовать ее, чтобы завязывать шнурки и набирать текст на клавиатуре.

Это первый клинически жизнеспособный, ловкий и чувствительный протез руки, пригодный для использования в реальной жизни.

Обычные протезы рук опираются на электроды, которые подают ограниченные и ненадежные сигналы, позволяющие контролировать только пару грубых движений, например, сжимание ладони в кулак. Современные протезы рук также имеют ограниченную сенсорную обратную связь. Они не обеспечивают тактильные или кинестетические ощущения, поэтому человек при использовании протеза мог полагаться только на зрение.

Вживляя электроды в нервы, исследователи могут электрически стимулировать их, что приводит к тому, что пациент воспринимает ощущения, возникающие в протезе.