Таяние льдов в Арктике и Антарктике вызовет экстремальные погодные условия и непредсказуемые температурные перепады на Земле. Об этом говорится в исследовании группы ученых, в которую вошли специалисты из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США, опубликованном в журнале Nature, передает ТАСС.

Специалисты объединили данные, полученные при моделировании сложных климатических эффектов таяния льдов, со спутниковыми наблюдениями недавних изменений в ледяных щитах.

«В результате значительное количество талой воды из Гренландии и Антарктического ледяного щита попадает в Мировой океан. Это приведет к значительным сбоям в океанских течениях и изменит уровень потепления по всему миру», — цитирует портал EurekAlert! специалиста Международного антарктического центра, адъюнкт-профессора Университета королевы Виктории в Веллингтоне Ника Голледжа.

Наиболее быстрое повышение уровня воды может произойти между 2065 и 2075 годами, полагает профессор Наталья Гомес из канадского Университета Макгилл (Монреаль). Таяние льдов повлияет на температуру воды и характер циркуляции в Мировом океане, что, в свою очередь, повлияет на температуру воздуха.

По словам Гомес, в некоторых областях мира, таких как островные государства в Тихом океане, будет наблюдаться значительное повышение уровня воды, при этом он будет падать вблизи ледниковых щитов.

Ученые считают, что по мере поступления талой воды в океаны, в частности, в северную часть Атлантического, океанические течения, такие как Гольфстрим, будут ослабевать.

Это, в свою очередь, приведет к повышению температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке. Кроме того, это приведет к снижению температуры в северо-западной Европе.

Исследователи заявили, что глобальная политика по климату, которая была разработана в соответствии с Парижским соглашением, не учитывает всех последствий таяния льдов.