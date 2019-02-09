У рыб обнаружили признаки сознания

Группа ученых из университета Макса Планка в Осаке установила, что рыбы могут узнавать себя в зеркале, что может свидетельствовать о наличии у них сознания. Об этом пишет New Atlas.

В рамках эксперимента команда ученых пометила знаком каждую рыбу в месте, которое можно увидеть только в отражении, после чего использовала зеркало.

Идея состояла в том, чтобы проверить, могут ли рыбы узнать себя в отражении, обнаружить инородную цветную метку на теле и попытаться ее убрать. Поскольку данные виды рыб имеют привычку убирать паразитов с других рыб, они довольно хорошо приспособлены к таким пятнам.

В итоге, увидев свое отражение, рыба терлась о твердые поверхности, пытаясь убрать следы. Это говорит о том, что существо понимало, что отраженное изображение принадлежало не соседней рыбе, а именно ей. Данная способность долгое время считалась выходящей за пределы их возможностей.