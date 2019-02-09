Наверное, сейчас движению «Говори правду» больше других достается в смысле критики. Причем с диаметрально противоположных точек политического спектра Беларуси. Имеется в виду позиция движения по непросто развивающимся отношениям Беларуси и России.

Почему это происходит, изданию «Снплюс» рассказала сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич.

— Нас, действительно, сильно бьют, но мы от этого только крепчаем, — говорит с улыбкой Татьяна. — Мы не рассматриваем Беларусь как часть России или какой-нибудь другой страны. Мы уверены в том, что у Беларуси должно быть европейское будущее. Сейчас самое главное — укрепить независимость, чтобы она была не просто словом, которое, как мантру, произносят чиновники, представители демократической оппозиции или обычные, простые люди, а реальностью.

Мы видим, что настроения в нашем обществе за последние годы изменились. В отношении России белорусы рассуждают очень прагматично и просто: мы хотим дружить, быть хорошими соседями, но не быть одной страной.

— Кое-кто из оппозиционеров (особенно живущих в комфортабельной загранице) чуть ли не призывают белорусов партизанить. А что предлагает «Говори правду»?

— Мы свою позицию обозначили в соответствующем заявлении. Считаем, что нужно, в первую очередь, провести ревизию всех подписанных ранее соглашений. У нас есть Союзное государство, есть СНГ, ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество. Создано очень много разных институтов по интеграции, кооперации и взаимодействию. Надо понять, что работает, а что нет. И занять четкую позицию. Осознать тот факт, что сегодня Россия уже другая, и отношения с ней нужно строить по-другому. В то же время не нужно снимать ответственности с белорусской стороны, с тех, кто подписывал документы по Союзному государству, ЕАЭС, таможенному пространству. Не под дулом же пистолета они это делали!

Российская сторона сказала: раз у нас Союзное государство, то давайте делать едиными законы, суд, валюту… Но наблюдается и другое. Есть свидетельства, что россияне усиливают программу импортозамещения своими продуктами. Это означает, что в перспективе рынок для наших товаров с российской стороны будет сокращаться. Поэтому мы должны готовиться к поиску новых рынков и выстраиванию новых отношений. На мой взгляд, нужно, чтобы в белорусском обществе усиливалось стремление к тому, что мы готовы сотрудничать с Россией, но не объединяться.

— Полностью согласен с тем, что нужно провести ревизию всех белорусско-российских отношений. Действительно, когда интеграционные и прочие документы заключались, Россия была другой. Так что же делать?

— Проблема в том, что переговоры ведутся, а нефтегазовые сделки заключаются за закрытыми дверями. Нам просто сообщают о неких кубометрах и финальных ценах. А что за ними стоит? Что за скобками? Какие еще есть договоренности, политические, экономические? Мы этого не знаем, поэтому говорить о чем-то конкретно сложно.

То, что такие переговоры ведутся, видно по реакции власти.Начиная с декабря, когда поднялся сильный информационный шум, реакция белорусских властей была самой разной. От истерики о том, что, мол, никакое объединение невозможно (о чем вы думали 20 лет назад, когда подписывали договор?), до угроз в отношении России и призывов «затянуть пояса».

Так давайте определимся со стратегией. Что нужно делать простым белорусам, что нужно делать чиновникам?

Чтобы ответить на эти вопросы, внутри страны нужен диалог.

— Я так понял, Татьяна Короткевич партизанить в лес не пойдет?

— Мы предпочитаем более цивилизованный путь — путь переговоров. Если ты пойдешь в лес, все равно нужно будет вернуться из него и сесть за стол переговоров.

Чего мы добьемся, если будем уходить от решения проблемы?

Нужно преодолевать комплексы разделения общества на «свой-чужой». Мы так не договоримся никогда, но многое можем потерять. «Говори правду» выступает за публичность в политике. Все мы должны знать, что стоит на кону и за что боремся, что возьмем с собой и от чего можем отказаться.

— Одни зовут партизанить, другие — поддержать власть. А вы?

— Я считаю, что нужно возвращать власть в сферу ее ответственности. Именно она довела сегодня ситуацию до критической. Нужен анализ ошибок, нужно признание властью своих ошибок. Не может сегодня власть иметь полную монополию на принятие решений, потому что люди видят, сколько она наошибалась.

Если же речь идет о создании платформы для открытого обсуждения всех вопросов, то в этом, на мой взгляд, надо участвовать. Но без объятий и поцелуев.

Но, увы, вместо того чтобы найти в обществе компромисс, кто-то во власти пытается усилить репрессии.

— И еще вопрос, уже о выборах. Начался традиционный парад оппозиционных кандидатов в президенты. Вы готовы «стать в строй»?

— У «Говори правду», конечно, будет свой кандидат. И вполне возможно, что это будет тот человек, за которым пойдут все остальные. Мы — та организация, которая уже дважды участвовала в выборах, со своим кандидатом и командой.

К слову, сейчас выдвигают свои кандидатуры на участие в выборах те, кто долгое время их игнорировал, потому что понимают — других вариантов нет. Мы считаем, что это правильно.