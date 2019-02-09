На территории Шумилинского лесхоза Витебской области идет массовая охота на стаю предположительно из семи волков, которая загрызла крупного лося, сообщает издание Витебские вести.

Инцидент произошел 7 февраля в районе деревни Николаево. По словам главного лесничего Дмитрия Подлещука, операция проводится силами Боровского охотхозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов. К рейду привлечены добровольцы из Витебской и Минской областей. Учитывая, что волки за сутки могут преодолевать большие расстояния, перемещение стаи активно отслеживается, предпринимаются меры к ее локализации.

Шумилинский район – один из регионов области, где серые хищники нередко дают о себе знать. В минувшем месяце уже происходила подобная охота, в ходе которой было уничтожено 4 опасных зверя.