Сербский полузащитник Мирко Иванич официально перешел из ФК БАТЭ в белградскую «Црвену Звезду».

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовской команды. В составе БАТЭ сербский футболист появился в феврале 2016 года, перейдя из своего родного клуба «Войводина» (Нови-Сад). За три сезона он провел в БАТЭ 126 матчей в различных турнирах, забив 33 гола. В прошлом году Мирко Иванич был одним из лидеров борисовского клуба и в третий раз стал чемпионом Беларуси.

Одним из партнеров 25-летнего Мирко Иванича в белградской команде будет его соотечественник Неманья Милунович, который с 2015 по 2018 год выступал в БАТЭ.

После 22-х туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, не потерпев ни одного поражения и набрав 59 очков (19 побед, 2 ничьи; разница мячей — 55-12).