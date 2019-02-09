Еще недавно про него говорили: молодой, перспективный… Потом с удовлетворением стали считать победы на международных конкурсах: финалист I Минского международного Рождественского конкурса, Санкт-Петербург, Москва, Будапешт, Осло. Но когда осенью прошлого года Александр Рославец был приглашен в Ла Скала на главную роль в премьерную постановку, тут уж мы просто загордились: наш соотечественник достиг европейского признания! Это был, что называется, настоящий вертикальный взлет.

Но вот самые последние новости: через неделю Александр Рославец выступает в Метрополитен-опера в опере Чайковского «Иоланта», а значит, певцом покорен уже и мировой оперный олимп! После Оксаны Волковой это второй белорус, который приглашен в Нью-Йорк на одну из самых престижных оперных площадок мира.

Сейчас Александр Рославец живет в Германии, работает в Государственной гамбургской опере, а в белорусском Большом театре он – приглашенный солист. Всегда интересно вспомнить, как начиналась карьера успешного артиста. Родился он деревне под Брестом, без всякого интереса, по его словам, ходил в музыкальную школу, классикой не бредил, а любил джаз и рок. В Бресте же получил первое высшее образование психолога в Педагогическом институте имени Пушкина. И вдруг попалось объявление о наборе в мужской хор… С этого и начались серьезные занятия музыкой и пением. И настолько серьезные, что через некоторое время Александр «совершенно случайно», как уточняет с улыбкой, поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию: «Господь помог, взяли!» С тех пор счастливый случай, как видим, не оставляет молодого человека: он признанный профессионал, его сольная карьера идет вперед семимильными шагами.

Газета «Народная Воля» № 11 (4366) за 8 февраля 2019 года