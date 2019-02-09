Первые после «шатдауна» слушания в Конгрессе США состоятся 12 февраля и будут посвящены, в том числе, санкциям в отношении ряда стран.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на сайт ведомства, в финансовом комитете Палаты представителей рассмотрят возможные ограничения в отношении КНДР, Ирана, Венесуэлы и России.

Темой заседания в новом составе станет «Использование санкций и экономического госуправления в контексте национальной безопасности США и внешнеполитических вызовов».

Отмечается, что России будет уделено особое внимание, так как в прошлом году в Конгресс поступили 10 законопроектов о новых мерах против Москвы. Они затрагивают широкий спектр воздействия — от запрета на инвестиции в госдолг до отключения госбанков от мировой системы долларовых расчетов.

Главной целью санкций в Конгрессе считают «сдерживание» властей РФ «от посягательств на интересы США и общемировые ценности» путем «усиления экономического давления».

Одно из предложений включает блокировку активов «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также новые санкции против чиновников и олигархов. Также предусмотрены санкции в отношении банковского сектора — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и ВЭБа.