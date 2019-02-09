Из-за аварии в дельфинарии «Акварель» в Алуште на улицах города оказались кубометры воды и два дельфина. Прибывшие на место спасатели перенесли их в аквариум к морским котикам, сообщает kommersant.ru.

На первом этаже здания дельфинария выбило стекла, на улицу вместе с водой вынесло кресла для зрителей. В результате аварии люди и дельфины не пострадали.

Дельфинарий «Акварель» работает круглый год. Его трибуны рассчитаны на 700 зрителей. Кроме черноморских афалин, в представлении участвуют морские котики. Также в дельфинарии есть центр дельфинотерапии.