В последнее время наш глава государства очень плотно занялся образованием, особенно школьным. Одно совещание за другим. СМИ уже вычленили главные мысли из новой «концепции» школьного образования.

1. «Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего в стране нужно в стране математиков. Понятия в математике должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего».

2. «Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?»

3. Наконец, еще про пуговицы, фуганки и яичницу. «Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?».

В школе я учился примерно в одно время с нашим главой государства. Однако выводы из того опыта, почему то делаю противоположные. Да, совсем не исключено, что тоже неправильные. Поэтому сразу оговорюсь, что этот материал представляет из себя суждения примерно такого же старика как и наш глава государства – реального уже пенсионера. То есть, очень вероятно, эти суждения тоже отстали от современных реалий жизни. Но, чтобы получилось объективное суждение, учитывать надо все мнения, а не только мнение одного пожилого выпускника провинциальной школы.

Ну и собственно к воспоминаниям. Да, деревообработке тогда точно учили. Одна безделушка, выточенная собственноручно из деревяшки на токарном станке, валялась дома у матери очень долго. Но этот навык мне не пригодился больше никогда в жизни. Запрягать лошадь, косить, доить корову меня дедушка с бабушкой тоже в своё время научили. Но и эти навыки в жизни тоже больше не пригодились. Да и куда в небольшую городскую квартиру засунуть столярный верстак с рубанками и фуганками, не говоря уже про корову. Это ж только некоторые имеют «резиденции», где всё это можно поместить.

А вот относительно слабые знания в математике и физике напоминали потом о себе довольно много лет, как и практически полное незнание иностранных языков. Причём полным нулем во всем этом вроде бы и не был. К примеру, был сильно удивлен, что в Германии люди понимали, что я им говорил на их языке. Но всё же знания были крайне недостаточными. Когда дошло дело до физики реакторов (я еще и ядерщик в прошлом), вроде как что-то доходило, экзамен-таки сдал на отлично, но понял, что предыдущее образование по этой теме было недостаточным.

С математикой – отдельный вопрос. Это основа всех наук и производств. Ну настоящих производств, а не слепого копирования китайских образцов. Тоже не хватало знаний, хотя в стародавние времена корень n-й степени из целого положительного числа мог вычислить в уме, хотя и не любого, конечно. То есть не нулевая подготовка, однако слабоватая. Причем я о тех временах говорю, сейчас, как пишут, дело с естественными науками еще хуже обстоит. Куда еще планку понижать? Быть может, дело в том, что учебники плохо написаны? Тут надо разобраться специалистам, а не рубить с плеча.

Иное дело, что всему этому по максимальной программе, действительно, не нужно учить абсолютно всех. Это не для каждого подъемно. Ну так они же сами де-факто ликвидировали спецшколы, гимназии, по уровню программ, низвели до уровня обычной сельской школы, ну и в том же духе. Так тоже нельзя, учить всех только лыжной подготовке и пришиванию пуговиц – это значит погубить страну, низвести её до уровня колонии или в полуколонии.

К тому же власть явно не понимает, что путь вниз гораздо проще, чем подъем к «вершинам цивилизации», выражаясь высокопарно. Пришиванию пуговиц, согласитесь, обучиться гораздо проще, чем тригонометрии. К тому же последнему бабушка не обучит, это может сделать только школа. Кандидат физико-математических наук, если нужда уж очень припрет, сможет работать и дворником, и грузчиком, и даже пуговицы пришивать. Мне знакомы такие примеры. Но вот сможет ли дворник, имея только зачет по лыжной подготовке, преподавать в университете физику или математику? Лично мне такие случаи не известны. Аналогично насчёт косца и программиста.

Иными словами, лучше, чтобы образование было максимально качественным. Чем выше уровень образования, тем больше у человека степеней свободы, а значит – и у страны тоже больше. Конечно, тут возникает вопрос финансов и времени, но стремиться надо к этому, как лично мне кажется. Низводить образование до уровня лыжной подготовки с пришиванием пуговиц это, согласитесь, нонсенс. Если же человек, окончив школу, только и умеет, что пуговицы пришивать и яичницу жарить, ну может еще на лыжах стоять, то на современном рынке труда перспектив у такого «специалиста» очень немного. Соответственно нет перспектив и у страны, где образование низведено до такого уровня.

К слову, если чему «нематематическому» может и стоило бы поучиться у предков, так это умению делать всё из ничего, обеспечивать нормальную жизнь на пустом месте, имея только две руки, ну и хорошую голову, естественно. Без всяких многомиллиардных кредитов под «распил». У моего деда не было ни рубанков, ни фуганков, ни верстаков, ни станков, но с помощью только ножа, да еще топора иногда, он умудрялся изготавливать широкий ассортимент хозяйственных орудий из дерева. Грабли там, вилы (для сена) и многое другое. Но дураком дед при этом не был, когда стало проще покупать готовое, начал покупать. Так и сейчас, если программист зарабатывает за восемь часов на три чайника, зачем ему тратить это время на ремонт одного? Вот это умение обеспечить функционирование хозяйства без кредитов и дотаций, опираясь только на внутренние ресурсы, часто только на свои руки и голову, – это очень важно. Как и умение просчитать, куда важнее потратить время: на ремонт чайника или на написание новой программы?

Этому может и стоит учить, но это совсем не обучение умению стоять на лыжах и пришивать пуговицы, это совсем из другой «оперы». Это уже где-то из области высшей мудрости, которая нынешним косцам исключительно ради процесса косьбы, без оценки экономической выгоды оного, вряд ли доступна.