Задержан гендиректор "Минского завода шестерен"

Директор «Минского завода шестерен» задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки, сообщили Sputnik в пятницу в МВД Беларуси.

Взятку от представителя иностранной коммерческой структуры мужчина получил в своем рабочем кабинете. Задержание произошло 7 февраля, размер взятки составлял 20 тысяч евро.

Незаконное вознаграждение гендиректору предназначалось за возможность благоприятного решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Руководитель завода в 2018 году, как установили оперативники, неоднократно получал взятки от коммерческих структур за решение входящих в его компетенцию вопросов.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь – получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.

На официальном сайте завода директор пока что еще значится в списке руководителей предприятия.