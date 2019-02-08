Вот так выглядит «бульон с гренками» в слонимских школах (фото)

В интернете появились фото первого обеденного блюда в школьных столовых Слонима. На первый взгляд может показаться, что это вода с хлебом.

Первым опубликовал фотографии телеграм-канал Nexta.

«Наша Нива» связалась с руководством одной из школ, в столовой которой было сделано фото. Выяснилось, что Милена Питишина, и.о. директора Слонимской СШ №10, уже знает об опубликованных фото.

И.о. директора была лаконичной: «Это у нас называется бульон с гренками. Больше ничего сказать не могу, все комментарии дала «Слонимскому вестнику».