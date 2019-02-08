В Москве в возрасте 83 лет умер актёр, режиссёр и поэт, народный артист России Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он закончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. Служил в Большом драматическом театре в Ленинграде и Театре имени Моссовета в Москве.

Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим. Он также поставил как режиссер несколько спектаклей в Театре Моссовета. Юрский награжден Орденом Почета и Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.