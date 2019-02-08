В Минске из-за пожара из общежития эвакуировали более тысячи человек

7 февраля в 23:51 спасатели получили сообщение о задымлении на двенадцатом этаже 13-этажного здания общежития на проспекте Машерова.

Как сообщает МЧС, загорелись пластиковый мусорный контейнер на площади 2 кв. метра и мусор в шахте мусоропровода с первого по тринадцатый этаж.

Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали из общежития 1141 человека, из них 48 детей до 18 лет и 341 студента иностранных государств.

После ликвидации пожара трое студентов обратились за медицинской помощью. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» их доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается.