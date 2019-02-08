В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты. Об этом сообщили в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1».

Сюжет был посвящен встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Нацбанка Павла Каллаура.

«В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля», — сообщили на белорусском телевидении.

Как обновленные купюры и монеты будут отличаться от «старых», на «Беларусь-1» не рассказали и не показали.

В сентябре прошлого года президент подкорректировал указ о деноминации: в 2019-2020 годах планировалось допечатать банкноты отдельных номиналов ввиду увеличения количества ветхих купюр, повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также модификации денежных знаков в целях повышения защиты от фальшивомонетничества.