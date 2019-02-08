В Беларуси подготовлено постановление, согласно которому будут изменены приоритетные вызовы скорой медицинской помощи и введено понятие «время ожидания».

Об этом 8 февраля сообщил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

«Есть постановление от 12 октября 2009 года №110. В нем определены три приоритета: экстренные, срочные и неотложные случаи. В данный момент в Минздраве находится новое подготовленное постановление, в котором будет только два приоритета: экстренные и неотложные», — цитирует Александра Жинко БЕЛТА.

По действующим нормам, время передачи экстренного вызова (к ним относятся ДТП, пожары, прочие ЧС с пострадавшими, отравления хипрепаратами) от диспетчера свободной бригаде скорой — не позднее 4 минут с момента регистрации.

«Диспетчер принимает вызов, который автоматически поступает на подстанцию соответствующей территории обслуживания. Время доезда к месту вызова по городу — не позднее 15 минут. В сумме получается 19 минут. А в новой редакции постановления будет 20 минут — это так называемое время ожидания с момента вызова до прибытия. Так, как у наших соседей. В сельской местности время на доезд — полчаса», — сказал Александр Жинко.

Время передачи срочного вызова — не позднее 15 минут, неотложного — не позднее часа. И если прибавить время прибытия (15 минут), то получается, что от звонка в скорую до ее приезда на место должно проходить полчаса и 1 час и 15 минут соответственно.

В феврале этого года ГАИ и здравоохранение Минска проведут в столице акцию «Уступи дорогу скорой», направленную на пропаганду пропуска авто специального назначения. Александр Жинко отметил, что острой проблемы на дорогах их служба в городе не видит. По его словам, проблем с тем, чтобы добраться до подъезда и квартиры из-за запаркованности дворов, у бригад не возникает.