Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок утверждена постановлением Министерства по налогам и сборам от 3 января 2019 года №2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал, документ устанавливает формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, по акцизам, по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость организаций, по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) и др.

Налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, подлежащие представлению за налоговый период 2018 года, представляются по формам и в соответствии с порядком их заполнения, утвержденными до вступления в силу данного постановления. Что касается налоговых деклараций (расчетов) по единому налогу с ИП и иных физлиц, то они представляются за январь, февраль, март 2019 года или за первый квартал 2019 года по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу постановления. Согласно данному документу налоговые декларации представляются за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года.

Постановлением также утверждена инструкция о порядке представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, международной организации. Кроме того, ряд постановлений МНС и их структурных элементов признаны утратившими силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.