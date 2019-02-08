Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

Зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

«Как известно, на сегодня процесс у нас закончился. Мы окончательно прошли по всем лицам, которые подали заявления об участии в избирательном процессе… На сегодня зарегистрированы 44 кандидата. 20 из них являются самовыдвиженцами, 24 из них являются кандидатами от партий. То есть, почти 50 на 50», — отметила глава комиссии.

В четверг Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году.