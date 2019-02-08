Труп младенца с удавкой на шее обнаружили в Минске, проинформировали в ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня в 11.20 в милицию позвонил мужчина, рассказавший о том, что возле дома на проспекте Рокоссoвского он обнаружил труп ребенка в крови и с удавкой на шее. Со слов oчевидца, малышу на вид окoло двух месяцев. На месте работает следственнo-оперативная группа», — сообщила sb.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.