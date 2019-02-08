Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) исключила режиссера Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию из-за скандала вокруг сексуальных домогательств к несовершеннолетним. Решение об исключении из списка номинантов будет оставаться в силе на период расследования обвинений, при этом фильм Сингера «Богемская рапсодия», рассказывающий о британской рок-группе Queen, остается номинированным в категории «Лучший британский фильм», говорится в пресс-релизе BAFTA, обнародованном в среду, 6 февраля.

В документе отмечается, что поведение, в котором обвиняют Сингера, абсолютно неприемлемо и несовместимо с ценностями киноакадемии. Вместе с тем BAFTA принимает к сведению тот факт, что Сингер отвергает выдвинутые против него обвинения.

В январе журнал The Atlantic опубликовал истории четырех мужчин, которые утверждают, что Сингер соблазнил их и принудил к сексу в несовершеннолетнем возрасте.

Брайан Сингер в начале декабря 2017 года был отстранен от работы над фильмом «Богемская рапсодия» в связи с непрофессиональным поведением. Кинокомпания 20th Century Fox заявила, что Сингер часто пропускал съемки и вступал в конфликты с исполнителем одной из главных ролей в фильме Рами Малеком.