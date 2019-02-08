Поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика Максима Мархалюка продолжаются до сих пор, сообщил в четверг начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, передает Sputnik.by.

Десятилетний ребенок из деревни Новый Двор ушел в Беловежскую пущу 16 сентября 2017 года и не вернулся. Была проведена масштабная акция по его поискам, в которой приняли участие не только милиция, армия, спасатели, но и тысячи волонтеров.

«Сотрудники милиции продолжают поиски Максима до сих пор», – отметил Вадим Синявский.

Он также отметил, что новой информации о местонахождении ребенка нет. Сотрудники милиции склоняются к версии, что с ним произошел несчастный случай.

«Уже отработано свыше 3,8 тысячи таких людей (людей, которые находились в то время в районе пропажи – Sputnik). Установлены 11,6 тысячи владельцев охотничьего оружия, которые могли туда приезжать в это время. Проверено более 2,4 тысячи транспортных средств, которые могли проезжать в районе поиска», – добавил Синявский.

Сейчас ребенок продолжает находиться в международном розыске, милиция расследует возбужденное по факту его исчезновения дело.

Ранее руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган назвал поиски Мархалюка самыми трудными в истории организации. Также он сообщил, что волонтеры больше не участвуют в поисковых мероприятиях в Беловежской пуще.