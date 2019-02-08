Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Беларуси в связи с истечением срока действия контракта. Соответствующий указ 7 февраля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации президента.

Иван Романович родился в 1954 году в деревне Зады Логойского района. Окончил Белорусский государственный университет (1981) по специальности «правоведение».

Трудовой путь начал в 1969 году как рабочий-полиграфист. После службы в Вооруженных Силах почти 30 лет прослужил в органах внутренних дел. В 1982-1984 годах служил в Афганистане. Службу в органах внутренних дел закончил в должности замначальника управления по борьбе с экономической преступностью криминальной милиции МВД Беларуси.

С 2002 года, будучи сотрудником МВД, был прикомандирован к Госсекретариату Совета безопасности Беларуси в качестве главного специалиста отдела экономической безопасности, куда затем перешел на основную работу.

С мая 2008 года был начальником главного управления контроля КГК по Минску. 27 января 2015 года назначен первым зампредседателя КГК.