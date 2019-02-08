В столице Германии открылся 69-й международный Берлинский кинофестиваль. Конкурсное жюри в этом году возглавляет французская актриса Жюльет Бинош, сообщает euronews.com.

На фестивале будут показаны около 400 фильмов, 17 из которых участвуют в основном конкурсе. За «Золотых медведей» будут бороться семь фильмов, снятых женщинами-режиссёрами.

Фестиваль откроется драмой датчанки Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев». Это история четырёх жителей Нью-Йорка, переживающих кризис в отношениях. По словам режиссёра, это фильм «о женщине, которая сильнее, чем она думает». В одной из главных ролей снялась американская актриса Зои Казан.

Также в конкурсе покажут картины Агнешки Холланд, Мари Крейтцер, Изабель Койшет и других женщин кинематографистов.