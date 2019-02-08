Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои предстоящие контакты с президентами Беларуси, Турции и Ирана, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду (13 февраля) рабочего визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным», — сказал Д.Песков.

«Говорили и о ситуации в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита лидеров России, Турции и Ирана», — добавил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры: обороны — Сергей Шойгу, иностранных дел — Сергей Лавров и внутренних дел — Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.