Сборная Беларуси по лыжной акробатике заняла четвертое место в командном турнире на чемпионате мира по фристайлу в США.

На соревнованиях в Дир-Вэлли Максим Густик, Антон Кушнир и обладательница золотой награды мирового форума Александра Романовская получили от судей 272,15 балла, сообщает БЕЛТА.

Первое место у лыжных акробатов из Швейцарии (Кэрол Бувард, Николя Жига и Ной Рот) — 303,08 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда из Китая — 297,82 балла, бронзовые награды у спортсменов из России — 296,74 балла.

Лучшие лыжные акробаты продолжат сезон выступлениями на этапах Кубка мира: 16 февраля старты состоятся в Москве, а 23 февраля соревнования примет спорткомплекс «Раубичи».