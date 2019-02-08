Крупные аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» провели добровольную аттестацию среди провизоров и фармацевтов, по итогам которой резко повысили их оклады.

Сотрудники белорусских аптек, прошедшие проверку знаний и навыков, в среднем зарабатывают 1 500 рублей, а самые инициативные – от 2 000 до 2 500 рублей в месяц, проинформировали в сетях, пишет belmir.by.

Аттестацию прошли провизоры и фармацевты холдинга по всей стране. И хотя она была добровольной, работодатель предусмотрел мощный стимул – повышение зарплаты.

Так, всем сотрудникам, получившим на каждом этапе высокие результаты, предложили более выгодные условия оплаты: повышение оклада сразу же на 30 процентов и высокие премии.

Работодатель решился на повышение именно оклада, то есть постоянной части зарплаты. Это сделало доходы сотрудников стабильнее, теперь они меньше зависят от объемов продаж.

Инициатива направлена на повышение качества обслуживания и помощи населению. Для этого сотрудник должен быть уверен в завтрашнем дне и доволен своей работой, говорят в аптечных сетях.

«В результате тот, кто показывает высокий результат на аттестации и проявляет заботу к посетителям, может хорошо зарабатывать», – пояснили HR-менеджеры.

Аттестация шла в три этапа: классическое тестирование, проверка «тайным покупателем» и личное собеседование с руководством. Высокие результаты показали 86 процентов сотрудников.

Такая практика станет традиционной: уровень оплаты новых сотрудников будет определять не столько стаж работы и другие факторы, сколько успешно пройденные «экзамены».

Тем, кто не справился с аттестацией на любом этапе, дают второй шанс.

«Мы дорожим каждым и не будем расставаться с сотрудником, получившим низкий балл. Напротив, поможем. Специально для этого даже создан учебный курс», – отмечают в сетях.

Каждая из двух аптечных сетей – ADEL и «Добрыя лекi» – представлена более чем 110 аптеками во всех крупных и средних городах Беларуси.