Микропластик всё больше проникает в нашу жизнь: согласно новому исследованию, 93% питьевой воды в бутылках содержат частицы пластика. Учёные ещё не выяснили, какой риск представляет микропластик для здоровья человека и может ли он накапливаться в организме.

Исследователи из некоммерческой организации журналистики в Вашингтоне Orb Media пришли к выводу, что бутилированная вода от самых популярных мировых брендов загрязнена микропластиком.

Были протестированы более 250 бутылок 11 брендов из 9 стран: Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Кении, Ливана, Мексики, Таиланда и США. Микропластик был обнаружен в 93% проб бутилированной воды от таких брендов, как Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life и San Pellegrino.

Исследователь микропластика Шерри Мейсон (Sherri Mason) из State University of New York at Fredonia обнаружила в воде пластмассы, такие как полипропилен, нейлон и полиэтилентерефталат (ПЭТ). Учёные считают, что некоторые из видов микропластика проникли в воду из упаковки или в процессе упаковки: «Данные свидетельствуют о том, что некоторые из пластиковых загрязнений могут возникать в результате промышленного процесса розлива самой воды».

Согласно докладу, загрязнение варьировалось от 0 до 10 000 микропластических частиц на литр. Концентрация самых крупных частиц (100 микрон) составляла в среднем 10 частиц на литр.

Опасность употребления микропластика

Эксперты не могут с уверенностью сказать, какой именно риск представляет микропластик для того, кто его проглатывает.

Согласно докладу European Food Safety Authority от 2016 года, подавляющее большинство потребляемых микропластических частиц, вероятно, безопасно проходят через организм. Но другие исследования поставили под сомнение это утверждение: не известно, могут ли частицы оставаться в теле и накапливаться в разных органах.

«Некоторые из этих частиц достаточно велики: как только они попадают в организм, то скорее всего выводятся из него, но по пути они могут выделять химические вещества, что вызывает последствия для здоровья человека, — рассказала Мейсон в интервью BBC News. — А некоторые из этих частиц настолько малы, что действительно могут проходить через желудочно-кишечный тракт и переноситься по всему телу, и мы не знаем, какое действие это оказывает на различные органы и ткани».

Однако некоторые исследователи не считают, что этот пластик составляет серьёзную проблему для здоровья.

«Основываясь на том, что мы сейчас знаем о токсичности микропластика (а наши знания в этой сфере очень ограничены), я бы сказал, что наше тело очень хорошо приспособлено к работе с подобными неперевариваемыми частицами», — говорит Мартин Вагнер (Martin Wagner), токсиколог из Norwegian University of Science and Technology.

Расследование ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения начнёт своё собственное исследование возможных рисков присутствия микропластика в питьевой воде.

Брюс Гордон (Bruce Gordon), координатор глобальной работы ВОЗ по проблемам воды и санитарии, говорит, что наиболее важным вопросом является то, может ли влиять на здоровье регулярное проглатывание микропластика на протяжении всей жизни:

«Мы думаем о проблеме пластика (могут ли в нём быть токсины, в какой степени они могут переносить вредные составляющие, могут ли эти частицы причинить организму какой-либо вред), — но на самом деле у нас просто ещё не проводились исследования, которые могли бы дать ответы на все эти вопросы. У нас обычно есть „безопасный‟ предел, но чтобы определить его, нам нужно понять, опасны ли эти вещи, и содержатся ли они в воде в опасных концентрациях».

Гордон отметил, что существует гораздо большая угроза загрязнения питьевой воды сточными водами, но он также понимает, что люди хотят знать, насколько безопасен микропластик в воде, которую они пьют.