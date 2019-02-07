В СК рассказали, что в Столбцовском районе дочь ударила ножом в живот свою мать. Родственники в больнице пытались скрыть данный факт и сказали, что женщина сама напоролась на металлический штырь.

Ночью 02.02.2019 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 70-летняя женщина с проникающим ранением доставлена в реанимационное отделение больницы.

Была установлена реальная картина произошедшего. Выяснилось, что полученная женщиной травма носит криминальный характер. По подозрению была задержана 34-летняя дочь пострадавшей.

Накануне вечером по данным следствия в доме, где проживает данная семья, между матерью и дочерью вспыхнула ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Дочь нанесла своей матери удар ножом в область живота.

Ранее обвиняемая к уголовной ответственности не привлекалась, она работает полеводом и является матерью 4-х несовершеннолетних детей.