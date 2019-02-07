Законопроект о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию принят Верховной радой во втором чтении. Гарантом данного курса объявляется президент.

Верховная рада Украины в четверг, 7 февраля, одобрила во втором чтении законопроект о необратимости курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. В поддержку законопроекта за номером 9037 о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины проголосовало конституционное большинство — 334 парламентария, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

В тексте документа абзац пятый преамбулы после слов «гражданского согласия на земле Украины» дополняется словами «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

В законопроекте указывается, что к полномочиям парламента относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. При этом президент объявляется гарантом реализации этого стратегического курса.

Ранее Петр Порошенко выразил мнение, что после внесения изменений в конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом альянса. Порошенко также выразил уверенность в том, что Украина также нужна Североатлантическому альянсу.