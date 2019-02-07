Парламент Украины принял за основу и в целом законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы по надзору за избирательным процессом в Украине», предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019, передает РБК-Украина.

Документ поддержали 232 парламентария.

Так, проектом предлагается законы «О выборах президента», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах» дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, предусматривается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

В парламенте рассчитывают, что принятие закона о запрете гражданам РФ наблюдать за выборами в Украине сможет уменьшить количество провокаций во время избирательных кампаний в 2019 году.