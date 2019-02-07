В списке должников в Фонд социальной защиты населения значатся 240 организаций — тех, которые не внесли вовремя больше 10 тысяч рублей. При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.

Список, опубликованный ФСЗН, отражает картину на начало этого года – 1 января. На эту дату два самых крупных неплательщика задолжали более чем по миллиону рублей каждый. Это два глубокских предприятия — УП «Мерецкие» и ОАО «Глубокский комбикормовый завод».

В десятку самых злостных должников входили на 1 января 7 предприятий Витебской области, одно из Бреста, два из Минской области.

Среди должников по взносам довольно много строительных предприятий. Среди них — строительный трест № 13 в Бобруйске (почти 121 тыс. рублей), СУ-189 в Жодино (20,8 тыс.), Мядельское ПМС (61,7 тыс.), Щучинская МПМК-166 (почти 124 тыс.), Мостовская МПМК-155 (167,7 тыс.), Зельвенская МПМК-148 (108,6 тыс.), «МонолитСтройИнвест» в Минске (30, 6 тыс.).

В должниках на 1 января также были Березинский районный комбинат бытового обслуживания (50,3 тыс. рублей), Березинское ЖКХ (20,6 тыс.), Гомельский автобусный завод (27,8 тыс.), «Знамя индустриализации» (28,2 тыс.), Хойникский КБО (12,9 тыс.), Брагинский КБО (34,8 тыс.).

Среди неплательщиков числились хоккейный клуб «Молодечно 2018» (47,8 тыс. рублей) и футбольный клуб «ЮА-СТРОЙ-ЖИТКОВИЧИ» (20,6 тыс.).

Напомним, из-за долгов предприятий в ФСЗН прежде всего страдают работники, которым необходимо оформлять пенсию. Трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается при условии уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.