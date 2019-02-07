Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко рассказал о планах комитета, отметив, что в этом году начнется производство боеприпасов для стрелкового оружия.

«Пока это боеприпасы для служебного и гражданского оружия, — цитирует Головченко БЕЛТА. — Сейчас мы заканчиваем формирование нормативной правовой базы для производства патронов к боевому оружию и собственно боевого стрелкового оружия».

Основное внимание в этом году будет уделено инфраструктуре производственной базы, поскольку без этого невозможно проводить испытания, подтверждать результаты разработок. По словам Романа Головченко, ряд новых производственных участков уже введен, начаты испытания двигателей.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась также прокомментировал перспективы создания собственного стрелкового производства — оружия и боеприпасов. «Мы уже фактически вышли на финишную прямую. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов. Это востребованная продукция и для наших Вооруженных Сил, и для внешних рынков», — подчеркнул он.

Сегодня под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко на базе ОАО «Минский завод колесных тягачей» прошла коллегия комитета. Подведены итоги деятельности Госкомвоенпрома и организаций, входящих в его систему, за 2018 год, определены меры и поставлены задачи по обеспечению их стабильного развития в 2019 году.