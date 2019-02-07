Убить можно по-разному. Можно застрелить, зарезать, задушить – и тогда сядешь в тюрьму. А можно написать людоедский закон, тупо исполнять его – и не будет никакой тюрьмы. Даже наоборот – ордена на грудь да звезды на погоны.

Но итог один и тот же – человека нет.

«Я не знаю куда ехать, для них это просто, а для меня – в никуда». Такую предсмертную записку оставил житель Лоевского района 35-летний Сергей Борисов. Он родился в Лоеве, последние 17 лет жил тут вместе с матерью и братом. Однако являлся гражданином России, так как в свое время родители подались на российский Север и детей взяли с собой. Потом все вместе вернулись.

Гражданин России Борисов в прошлом году «заработал» два штрафа – за конфликт в местном магазине и за пьянку. Итогом стало решение о высылке мужчины из страны. В соответствии с белорусским законом, Борисову велели выметаться из Беларуси на все четыре стороны без права въезда на четыре года. Но он не уехал. Ехать ему было некуда. Он повесился. «Лучше я лягу возле отца тут, чем поеду по неизвестным адресам в России», – написал Сергей.

Трагедия случилась в конце декабря.

Отец шестерых детей, гражданин России из Буда-Кошелево (его фамилию не называют, чтобы не травмировать детей), тоже решил остаться с семьей. Он прожил

в Беларуси 14 лет, но однажды попался пьяным на работе, однажды – шел без фликера…

«Его грозились выслать на десять лет. Вот он и набрал себе в голову…» – рассказала жена Виталия.

Теперь не вышлют. Мужчина совершил самоубийство.

Трагедия случилась в январе.

На днях стало известно, что в Брагинском районе повесился 68-летний гражданин России Николай Демиденко…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 8 февраля