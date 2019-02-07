В популярном мессенджере соцсети Facebook появилась кнопка, которая позволяет на протяжение десяти минут удалить отправленное сообщение, передает replyua.net. По информации Mashablee, соответствующую функцию в администрации обещали ввести еще год назад. Также эта опция доступна в последней версии приложения Messenger для iOS и Android.

Для удаления сообщения, в котором, например, есть опечатки, следует нажать на него и выбрать опцию «удалить». Далее приложение спросит, желает ли пользователь удалить выделенное сообщение для всех или же только для него. Сообщается, что данная функция не имеет обратной силы — очистить раннюю историю переписки она не позволяет.