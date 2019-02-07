Британские ученые заявляют, что в трети случаев возникновение деменции можно предотвратить, если придерживаться нескольких правил. Специалисты составили восемь рекомендаций, которые, по их мнению, помогут снизить риск заболевания на порядка 30%, пишет Daily Mail.

Одними из основных факторов развития расстройства являются одиночество, депрессии, малоподвижный и нездоровый образ жизни и курение. В связи с этим ученые советуют, в первую очередь — поддерживать физическую активность. Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо заниматься физкультурой не менее пяти раз в неделю по 30 минут.

Еще одной важной рекомендацией является отказ от курения. Специалисты рекомендуют решиться на такой шаг в как можно более раннем возрасте.

Наряду с употреблением табака следует отказаться и от алкоголя, который непосредственно оказывает негативное влияние на мозг и психику человека.

Предотвратить заболевания мозга также поможет правильное питание. Необходимо употреблять в пищу как можно больше богатых клетчаткой фруктов и овощей, а также хотя бы два раза в неделю есть морепродукты и рыбу, желательно – маслянистую.

Помимо этого ученые напоминают о том, что значительное влияние на предотвращение инфаркта, инсульта, диабета и многих других опасных недугов оказывает поддержание оптимального веса.

Наконец, специалисты советуют как можно больше взаимодействовать с людьми, поддерживать мозговую активность и следить за своим здоровьем в целом, в частности – чтобы вовремя диагностировать развитие болезней.

Деменция – старческое расстройство мозга, которое характеризуется потерей памяти, ухудшением слуха, снижением общего уровня интеллектуальных способностей и даже галлюцинациями. Механизм и конкретные причины появления болезни до сих пор остаются невыясненными.