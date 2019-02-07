Интернет-мошенник под легендой 52-летнего моряка из США выманил у жительницы Борисова более $41 тыс. Борисовским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (завладение денежными средствами путем обмана в особо крупном размере). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В апреле 2018 года в соцсети жительница Борисова познакомилась с мужчиной, который представился 52-летним моряком из США. В переписке он сообщал, что разведен. Через несколько месяцев общения мужчина сказал, что у него заканчивается контракт в Таиланде и, чтобы оттуда уехать, ему нужны некоторые документы.

«Расположив к себе женщину, он просил помочь в доставке этих документов. Его интернет-знакомая должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд, — рассказала Татьяна Белоног. — Он говорил, что посылка уже в Беларуси, однако для ее получения необходимо оплатить таможенный сбор. Мужчина настойчиво просил помочь и заявлял, что свои потраченные деньги она найдет в посылке вместе с документами. В общей сложности доверчивая женщина в несколько этапов перечислила на предоставленные ей реквизиты более $41 тыс., взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты».

Правоохранители выяснили, что потерпевшая перечисляла деньги на счет в Республике Гана. «Следователем направлены международные запросы об оказании правовой помощи. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются», — сообщила Татьяна Белоног.

Следователи напоминают, что при виртуальных знакомствах можно стать жертвой мошенников. Злоумышленники используют фальшивые данные и завязывают общение, пытаясь построить доверительные отношения. Если ваш друг по переписке просит деньги под различными предлогами, не стоит их переводить. Лучше лично не встретиться с этим человеком или иным способом убедиться в том, что собеседник сообщает правдивую информацию о себе.