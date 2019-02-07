Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовских политиков умерить воинственный пыл и переключится на миролюбивый тон. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на доклад Министерства национальной обороны Литвы «Национальная оценка угроз 2019».

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси, заявил, что беспочвенные и эмоциональные оценки, подмена фактов звучными фразами оскорбительного толка давно стали фирменным знаком отдельных литовских политиков. Он предположило, что кому-то выгодно вбивать клин в отношения между двумя странами в преддверии выборных кампаний в Литве.

Представитель министерства иностранных дел в комментарии БелТА отметил, что политика Беларуси по отношению к Литве носит исключительно доброжелательный характер. По его словам, Литве давно пора понять, что с территории Беларуси никогда не будут угрожать соседям.

В заключение Андрей Шупляк призвали литовских политиков умерить воинственный пыл и взять на вооружение более миролюбивый. «Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти», — сказал он.