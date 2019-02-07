В Беларуси вводят новые правила оформления предварительных заказов в ресторанах и кафе. Новый порядок утвержден постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (5 от 18 января 2019 года).

Документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале, вступает в силу 21 февраля. С этого дня в предзаказе должны быть указаны сведения о наименовании и местонахождении продавца (для ИП требуется указать имя и фамилию, а также место жительства).

Кроме того, необходимо указать имя и фамилию покупателя, вид и особенности услуги, предварительную цену, дату заключения и исполнения предварительного заказа. Согласно инструкции, утвержденной МАРТ, покупатель в любое время может отказаться от предзаказа без оплаты продавцу понесенных им расходов.