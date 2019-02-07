Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает спокойствие на финансовом рынке страны, в чем видит заслугу Национального банка, сообщила пресс-служба главы государства.

«Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности», — сказал А.Лукашенко в четверг на встрече с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром.

«Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности», — заявил белорусский лидер.

При этом президент напомнил, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности. «Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам», — отметил он.

По информации пресс-службы, на встрече также обсуждалось проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля.

По словам главы государства, дата 25-летия национальной белорусской валюты должна прозвучать в обществе, и он поинтересовался предложениями руководителя Нацбанка на этот счет.

«Кто как ее (национальную валюту – ИФ) называл: зайчиком и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному Совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу. Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая», — сказал президент.