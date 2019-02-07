Андрей Курейчик…

Самый успешный отечественный сценарист, ни разу тем не менее не востребованный белорусской государственной киностудией.

Весьма компетентный продюсер, чьи фильмы не берут в национальную программу

«Лiстапада».

Он в центре многих культурных событий (иногда скандалов), умеет создавать новости о себе, не боится подогревать даже какие-то пикантные слухи.

Но наш разговор начался с конкретного факта – российский фильм по сценарию Андрея Курейчика «Движение вверх» собрал в прошлом году более 50 миллионов долларов. А деньги на пустое место не падают…

– Вы – один из создателей очень успешного фильма «Движение вверх», который побил в прошлом году рекорд по зрительским сборам, а в конце января на российском кинофестивале взял несколько «Золотых орлов». Расскажите, как это – всегда работать на успех?

– Пожалуй, я сам удивился такому успеху. Когда проект начинался, то не рассматривался как настолько глобальная история. Баскетбол – это все-таки не самый популярный вид спорта ни в России, ни у нас. А еще попробуй найти медийных артистов высокого роста, да еще таких, которые умеют играть. И вдруг люди на фильм буквально повалили…

– Что их так подкупило, как вы думаете? Чувство патриотизма?

– Не только… Тем более что я к этой теме отношусь с определенной иронией, потому что белорус и российские патриотические реляции меня не греют. И я не на это обращал внимание, когда писал сценарий. Для меня ценнее казалась сама драматургия, история победы ребят, которые выступили против гораздо более сильного противника, – СССР ведь никогда не побеждал американцев в баскетболе на Олимпиадах. Но команда победила – силой воли, силой духа.

Вторая важная тема – межнациональное общение. В команде играли литовцы, грузины, наш Едешко… К сожалению, вырезали линии персонажей украинцев. И третье – правильный конфликт у литовского игрока: выбор человека между победой своей команды и свободой, которую предоставляет Запад. Патриотизм патриотизмом, но чего он в итоге стоит, если страна не может вылечить ребенка главного тренера?

Вопросы человечности, личного выбора, драмы для меня важнее ура-патриотизма…

Полный текст беседы с Андреем Курейчиком читайте в газете «Народная Воля» за 8 февраля