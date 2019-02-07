Столичная Госавтоинспекция продолжает реализовывать профилактические мероприятия с участием пешеходов. Особое внимание инспекторы уделяют участкам дорог с наибольшими рисками возникновения аварий, пешеходным переходам и местам, где проезжую часть пересекают дети.

ГАИ рекомендует водителям соблюдать повышенные меры безопасности на пешеходных переходах. В частности, при подъезде к нерегулируемому переходу необходимо сбросить скорость и быть готовым в любой момент уступить дорогу пешеходам.

Если на регулируемом пешеходном переходе при зеленом сигнале светофора (для водителя) пешеход не успел перейти проезжую часть, следует уступить ему дорогу. В ГАИ напоминают, что в 2018 году 30% аварий случилось по вине водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов.

Что касается пешеходов, то при выходе на переход они должны убедиться в безопасности пересечения проезжей части. Только в Минске за нынешний год по вине пешеходов произошло пять ДТП.

К слову. За нарушение ПДД пешеходу грозит штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Если гражданин в момент нарушения был нетрезв, то ему придется заплатить штраф до 5 базовых величин.