За серию групповых изнасилований и убийство 52-летнего Александра Апенько приговорили к 22 годам лишения свободы, освободится он в 74 года, если доживет.

Как сообщают «Народные новости Витебска», остальные участники банды насильников, 17 лет орудовавшей в Полоцке и Новополоцке, получили от 3,5 до 15 лет.

7 февраля в Витебском областном суде огласили приговор четырем участникам банды из Новополоцка, занимавшейся изнасилованием девушек, одурманенных коктейлем из алкоголя и антипсихотических медикаментов. Одна из девушек умерла из-за передоза этой смеси. Судебные заседания, которые тянулись более девяти месяцев, проходили в закрытом режиме.

Следователи собрали материалы по 46 эпизодам преступной деятельности группировки, начиная с 1999 года. Не все, что инкриминировалось злоумышленникам суд посчитал доказанным, часть эпизодов выделена в отдельное производство и отправлена на доследование.

Так, 52-летнего Александра Апенько, которого считают главой и идейным вдохновителем банды, признали виновным в сопряженном с изнасилованием убийстве, групповых изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и киднеппинге, а по эпизоду с разбоем и одному из эпизодов похищения человека его оправдали. В результате он проведет за решеткой 22 года, три из них — в тюрьме.

35-летнего Ивана Серпутя за убийство, сопряженное с изнасилованием, а также за покушение на изнасилование приговорили к 15 годам лишения свободы.

Чуть меньше — 12 лет — за групповые изнасилования получил 37-летений Дмитрий Дерменжи. Меньше всех получил четвертый участник банды — 52-летний Анатолий Панфилов — которого, среди прочего, обвиняли в злостном хулиганстве, суд оправдал его по обвинению в разбое.

Также суд постановил, что подсудимые должны выплатить своим жертвам материальную компенсацию в общей сумме 100 000 рублей. 30 000 рублей из этих денег должна получить мама убитой ими девушки.

Главаря насильников Апенько задержали в конце 2016 года, и чуть позже следственные органы обратились через СМИ к возможным потерпевшим с просьбой дать показания. Весной были опубликованы фото трех членов банды, а год назад стало известно, что на скамью подсудимых сядут четверо.

Как установило следствие, ядро банды сформировалось в 2000 году, когда завязалась дружба между 35-летним уже судимым мужчиной и 18-летним парнем, вместе они совершили ряд преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. В 2001 году их осудили за имущественные преступления, но, выйдя на свободу, мужчины взялись за старое и нашли новых сообщников. С 2009 года он начали подмешивать своим жертвам в спиртное нейролептики.

В 2012 году на одной из улиц Полоцка двое из подсудимых «сняли» несовершеннолетнюю девушку, а в кафе подмешали в ее напиток медикаменты. После этого одурманенную жертву повезли насиловать на новополоцкую квартиру к Апенько. В результате действия алкоголя и нейролептиков несовершеннолетняя девушка умерла, а ее тело насильники отвезли в песчаный карьер и закопали.

Отметим, что прокуратура собирается обжаловать приговор суда в его оправдательной части. «Что же касается оправдательной части, связанной с разбоем и похищением человека, то у нас есть время, чтобы ее изучить и опротестовывать. Мы выступаем за то, чтобы обвинение было реализовано в полном объеме», — прокомментировал журналистам результаты слушаний прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Александр Филимонов.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.