Президентские и парламентские выборы приближаются. К ним уже начинают готовиться будущие кандидаты. А мы до сих пор не знаем их точных дат. Когда же они будут? Когда президентские, когда парламентские?

Когда хотим, тогда и проведем?

Бессменный глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина 10 января в интервью СМИ заявила: «В белорусском законодательстве существует только термин «не позднее». То есть проводить выборы позднее этой даты нельзя. А раньше можно. А вот насколько раньше, в законодательстве не прописано».

Предлагаю читателям поднапрячься и поучиться азам толкования права. Нас, юристов, когда-то этому учили на занятиях по теории права. Заодно мы можем проверить, как училась юриспруденции Лидия Михайловна в Калининградском государственном университете в далекие 70-е годы.

Под толкованием права понимается деятельность по уяснению и разъяснению смысла правовых норм. Выделяется несколько видов толкования, в том числе грамматическое, систематическое, историко-политическое.

Первый вид толкования предполагает уяснение текста нормы, например, слов «не позднее». Второй вид включает в себя сопоставление трактуемой нормы с другими нормами, регулирующими сходные отношения. По всей видимости, на этот прием толкования Л.Ермошина не обратила внимания, хотя как юрист обязана была использовать весь набор приемов.

Доведем процесс толкования до логического конца. Согласно ст.56 Избирательного кодекса, выборы президента назначаются Палатой представителей «…не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий предыдущего президента».

Теперь эту норму мы должны сопоставить с другими нормами законодательства, в том числе с положениями Конституции. В ст.81 Конституции читаем: «Прэзідэнт выбіраецца на пяць гадоў…» (именно на белорусском языке в тексте Конституции дописана поправка по итогам референдума от 17 октября 2004 г. — Авт.).

Из конституционной нормы следует, что срок президента не может никем произвольно сокращаться. Президент, по общему правилу, может спокойно править пять лет после принесения присяги. Однако в жизни случаются всякие непредвиденные обстоятельства, которые могут привести к сокращению мандата президента. Эти особые случаи оговариваются в законодательстве, их надо учитывать при толковании нормы о сроках президентских полномочий.

Так, в действующей ныне Конституции называются три случая, когда требуется провести досрочные выборы президента. Среди них: добровольная отставка президента (ст.87); стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента (ч.1 ст.88); смещение с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления (ч.2 ст.87).

Только в этих случаях президентские выборы могут назначаться раньше. В противном случае «подрезка» сроков полномочий может рассматриваться как покушение на власть первого лица в государстве.

В соответствии с законом на период выборов президента отводится всего два месяца. Они включаются в срок полномочий действующего президента. Это и понятно, поскольку он еще продолжает править и, возможно, сохранит свою должность. За два последних месяца должны пройти, по общему правилу, два тура выборов, а избирательные комиссии должны подсчитать голоса избирателей и назвать победителя.

Вот такая юридическая логика, с которой, судя по всему, у нынешнего главы Центризбиркома имеются сложности. К тому же есть еще и третий способ толкования — историко-политический. Он позволяет толковать нормы права по принципу «чего изволите». Правда, и при его использовании можно придерживаться адекватной оценки законодательства на фоне происходящих в стране событий.

И все-таки, когда же?

Если придерживаться строгих юридических подходов, то президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы депутатов Палаты представителей — не позднее 6 сентября 2020 г.

В эти сроки выборов пытается вмешаться глава Центризбиркома Л.Ермошина. В том же интервью она заявляет: «Две избирательные кампании надо развести по разным годам. Поскольку Центральная избирательная комиссия не назначает выборы, то решать все будут глава государства и парламент. Думаю, что все станет известно в апреле, когда президент выступит с традиционным посланием к народу и парламенту».

Тем самым, опять предрешается вопрос о значительном сокращении срока полномочий или президента, или парламента. Как выше отмечалось, это есть не что иное, как злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.424 УК).

Действующее избирательное законодательство не дает оснований проводить по усмотрению заинтересованных лиц досрочные выборы, объединять или разъединять выборы, а равно совмещать их с референдумами. Такие «хитрики» являются нарушением законодательства, в том числе избирательных прав граждан. Это должно влечь за собой дополнительную квалификацию по ч.2 ст.191 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав (…), совершенное группой лиц по предварительному сговору либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий»).

Из вышесказанного следует, что выборы должны пройти в точно определенные законом сроки, а именно: 25 августа 2020 года — президентские выборы, а 1 сентября 2020 года — парламентские выборы. Иное решение вопроса будет нарушением законодательства со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Не пора ли поменять правила игры?

Лидия Ермошина в интервью призналась, что Центральная избирательная комиссия готовит пакеты документов на обе избирательные кампании, независимо от того, какая станет первой. Но почему бы не заняться обновлением избирательного законодательства, на что неоднократно указывали представители политических партий и эксперты ОБСЕ? При этом всем сведущим людям понятно, что и как надо подправить в белорусском законодательстве о выборах.

Например, надо отменить никому не нужное, кроме действующей власти, досрочное голосование, которое является формой глумления над волеизъявлением избирателей и средством фальсификации итогов голосования. Пора обновить составы избирательных комиссий за счет разумного представительства от партий, участвующих в выборах. Причем обновление надо начать с Центральной избирательной комиссии, которая не имеет доверия демократической общественности.

Пора уже переходить к электронному голосованию с использованием отпечатка пальца или фейс-контроля. Каждый избиратель должен знать, что его голос не пропал. Он может его всегда найти в базе данных, как находят себя сегодня «тунеядцы».

Что касается парламентских выборов, то ничто не мешает перейти к смешанной избирательной системе, когда половину мест в парламенте будут замещать представители политических партий. Так называемый отзыв депутатов формально может остаться в нормах Конституции (ст.72) и в Избирательном кодексе (главы 26, 27). Тем более, что на практике он ни разу не применялся.

Но главное, что надо сделать, это восстановить в стране верховенство Конституции и законов, дать гражданам возможность свободно и открыто выразить свою волю и избрать ту власть, которая их устраивает.