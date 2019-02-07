Оправдательные приговоры в 2018 году вынесены в отношении 80 человек.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Беларуси, основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, стало отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. При этом больше всего оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека — 32 (из них двое оправданы по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства — 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности — 10.

В 2018 году в производстве судов республики находилось 43 620 уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 лиц, что на 5,8% меньше, чем в 2017-м.

Структура судимости в целом не изменилась. Как и прежде основную массу составляют осужденные за менее тяжкие (59,9%) и не представляющие большой общественной опасности (28,6%) преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,4% от общего количества лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.