Евразийский банк развития и ЗАО «Альфа-Банк» предоставят «Беларуськалию» кредит на пополнение оборотных средств. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний.

Накануне, 6 февраля, Андрей Крайний провел переговоры с руководством ОАО «Беларуськалий». «Речь шла о кредите для предприятия на пополнение оборотных средств, который мы выделим с Альфа-Банком Беларуси, — проинформировал зампредседателя правления. — Всего «Беларуськалию» потребуется порядка $120 млн. Разумеется, мы берем на себя большую часть — $100 млн, еще $20 млн выделит Альфа-Банк.

«Эти средства выделяются не на один год, возможно, на два-три. Какими-то жесткими требованиями заемщика мы не связываем», — пояснил зампред правления ЕАБР. Сейчас банк изучает финансовую документацию предприятия. «Полагаю, что в марте-апреле уже начнется работа по кредиту», — добавил он.

Каким образом будут выделяться средства (вся сумма сразу или частями), будет зависеть от заемщика. «Как ему будет комфортнее. Мы можем и сразу всю сумму предоставить, можем и частями», — отметил Андрей Крайний.

Помимо кредита на пополнение оборотных средств, стороны обсудили и перспективы возможного сотрудничества на 2020-2021 годы по введению в строй новых рудников «Беларуськалия», модернизации существующих производств. «Пока рано говорить о каких-то параметрах, тем не менее, это будут серьезные деньги — сотни миллионов долларов, — подчеркнул Андрей Крайний. — Мы как Евразийский банк развития готовы участвовать в этой работе с «Беларуськалием».

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.