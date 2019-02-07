По объему бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, Беларусь оказалась на 29 месте в Европе из 33 рассматриваемых государств.

Эксперты российского РИА «Рейтинг» по заказу РИА»Новости» рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

Оказалось, что несмотря на то, что Беларусь по дешевизне бензина в Европе традиционно занимает 3-е место, после Казахстана и России, приобрести на среднюю зарплату топлива белорусы могут относительно немного.

По данным российских экспертов, на среднюю зарплату граждане Беларуси могут приобрести 568,9 литров 95-го бензина. По данному показателю наша страна занимает лишь 29-е место в Европе. Меньше на среднюю зарплату могут заправить бензина только в Латвии, Болгарии, Румынии и Украине.

Возглавляет же бензиновый рейтинг Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты более 3 тысяч литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячами литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако, при этом и зарплаты также очень высокие. Лидерами по доступности бензина также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысяч литров топлива.

Любопытно, что Россия, славящаяся своими нефтяными меторождениями, расположилась в рейтинге на двадцатом месте рядом с Эстонией и Португалией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.