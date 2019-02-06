Экс-президент Украины Виктор Янукович считает незаконным приговор, вынесенный ему в Киеве по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

«Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентным», — заявил Янукович на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Москве в среду, 6 февраля. Он утверждает, что не объявлен в международный розыск по ордеру Интерпола, «свободно передвигается по России» и может «выезжать в любую страну мира», передает Deutsche Welle.

По словам экс-президента, в Киеве «создана группа из 12 человек», которая готовит покушение на него и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Накануне украинская прокуратура открыла против Медведчука уголовное дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины было снято за недоказанностью. Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре, так как осужденный скрывается на территории России.