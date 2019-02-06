В Мозыре неизвестный сообщил о минировании здания КГК и ГАИ

06 февраля в 10.10 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение о минировании здания по улице Ленинской 64 г. Мозыря, в котором располагается Мозырский межрайонный комитет государственного контроля. Также в здании размещается общежитие, магазин, помещения КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» и отделение Госавтоинспекции Мозырского РОВД.

На месте происшествия работали сотрудники милиции, Следственного комитета, МЧС и других правоохранительных ведомств. Для обследования здания прибыла саперо-пиротехническая группа войсковой части 5525 МВД Республики Беларусь.

Из указанного здания эвакуировалось 83 человека. Также была проведена эвакуация корпуса УО «Мозырский государственный областной лицей», который находится поблизости. Был эвакуирован 241 учащийся и 7 учителей.

В результате проведенных мероприятий взрывных устройств обнаружено не было. Правоохранители устанавливают личность автора сообщения.